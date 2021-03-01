لإنقاص الوزن بنجاح.. شروط الصيام في شهر رجب

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن الصوم فرصة جيدة للراغبين في إنقاص وزنهم، ولكن لا يمكن للصيام وحدة أن ينقص الوزن دون اتباع بعض الشروط.





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وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الصيام دون اتباع بعض النصائح والشرط لا يمكن أن يحقق أهدافه في إنقاص الوزن، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:





1- لا بد من تناول طعام صحي محسوب السعرات في وقت الإفطار والسحور.





2- يفضل التعجيل بالإفطار وتأخير السحور، حيث يفضل بدأ الإفطار بـ 3 تمرات وماء والانتظار ربع ساعة ثم استكمال وجبة الإفطار، ويعمل التمر على تعويض الجسم عن السكريات وفي نفس الوقت لا يعمل على تذبذب مستويات السكر والأنسولين في الدم مثل السكريات والحلويات المصنعة كالكنافة والقطايف والعصائر المضاف لها سكر.





3- يجب أن تتكون وجبة الإفطار من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والخضراوات المطهية بطريقة صحية.





4- يمكن تناول المكسرات كوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور لكي تمد الجسم بالدهون المفيدة وأوميجا 3.





5- يجب أن تحتوي وجبة السحور على بروتين مثل البيض المسلوق أو الزبادي وخضروات مثل الخيار ليمد الجسم بالفيتامينات والماء وكربوهيدرات معقدة لكي تزيد من الشعور بالشبع لفترة طويلة.





6- يمكن ممارسة تمارين الكارديو cardio قبل الإفطار بساعة أو ممارسة تمارين الكارديو وتمارين الحديد بعد الإفطار لتجنب الجفاف والأغماء أو الإعياء.





7- يجب الحفاظ على شرب الماء كل ساعة بكمية مناسبة من وقت الإفطار وحتى وقت السحور.



