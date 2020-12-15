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ديني

ما هي الأيام التي يحرم فيها الصيام؟ مستشار المفتي يكشف عنها.. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
ما هي الأيام التي
ما هي الأيام التي يحرم فيها الصيام؟ مستشار المفتي يكشف عنها
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأيام التي يحرم فيها الصيام هي: يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق التي تعقب يوم عيد الأضحى "يوم النحر".


3 أيام يحرم فيها الصيام مع العيدين
قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك أياما يحرم على المسلم صومها وهي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق؛ وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى.
 
وأضافت، أن الجمهور استدل على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ". أخرجه مسلم في "صحيحه".
 
وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 163): [(ولا يصح صوم العيد) أي الفطر والأضحى ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين وللإجماع، ولو نذر صومه لم ينعقد نذره (وكذا التشريق) أي أيامه، وهي ثلاثة بعد الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) ولو لمتمتع؛ للنهي عن صيامها] اهـ.

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