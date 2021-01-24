ماذا يحدث للجسم عندما تصوم؟.. وإليك أشهر أنواع الصيام

تتعد اشكال وانواع الصوم فمنها الصيام عن الطعام وتناول المشروبات او الماء فقط ، ومنها الصيام عن الطعام والشراب لمدة 16 ساعة ، وهى تساعد فى خسارة الوزن بسرعة ومنح الجسم العديد من الفوائد الاخرى.





رصد موقع " Bright Side " اهم التغييرات التى تتطرأ على الجسم عند اتباع نظام غذائي يعتمد على الصوم.





تحطيم السكر

الساعات الأولى من الصيام طبيعية جدًا لمعظم الناس لأن جسمك يمر بعملية منتظمة لتحطيم الجليكوجين وتخزين الجلوكوز كوقود للطاقة، عادة يذهب حوالي 25٪ من ذلك إلى الدماغ مباشرة بينما يدعم الباقي خلايا الدم الحمراء والعضلات.





الكيتوزيه

بعد 5-6 ساعات اعتمادًا على مستويات السكر في الدم ، ستصل إلى مرحلة الكيتوزية - حالة التمثيل الغذائي ، حيث يتم دعم مستويات الطاقة لديك بواسطة أجسام الكيتون في الدم. هذه هي عملية تكسير الدهون حيث أن تكسير الدهون يؤدي إلى تكوين أجسام كيتونية.





هذه هي اللحظة التي يبدأ فيها الصيام الفعلي ، لذا فمن المستحسن أن تكون في حالة الصيام لفقدان الوزن. يمكن الوصول إلى هذه الحالة أيضًا من خلال اتباع نظام غذائي الكيتون الذي يعتمد على نظام غذائي عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات.





تنظيف الكوليسترول وحمض البوليك





أثناء عملية الكيتوزيه ، ستحدث العديد من الأشياء الأكثر أهمية: سيطلق جسمك الكوليسترول وحمض البوليك في مجرى الدم ، وهو جزء من عملية إزالة السموم في الجسم.





خلال هذه المرحلة ، قد تعاني من الصداع ، والدوخة ، والتعب ، والطفح الجلدي ، وآلام العضلات ، وآلام المفاصل في حالات نادرة. في نهاية هذه المرحلة ، سيقل الألم وينخفض ​​ضغط الدم. في كاليفورنيا عملية lcification ، الكولسترول و اللوحه سيتم تخفيض (الطب البديل).





يستريح في الجهاز الهضمي

نظرًا لتقليل تناولك للطعام ، فقد يأخذ الجهاز الهضمي قسطا من الراحة. ولكن نظرًا لأن عملية الهضم تستغرق وقتًا ، فإنها لا تتوقف تمامًا أثناء الصيام المتقطع - فقط أثناء الصيام المطول.





التخلص من السموم العاطفية

بعد أول 6 ساعات من الصيام ، ستجد نفسك تشعر بالجوع وربما الإرهاق، قد يثير بعض المشاعر مثل الغضب أو الإحباط أو الإحباط أو الحزن. من الضروري أن تتعامل مع هذه المشاعر فور ورودها وأن تذكر نفسك بأن هناك سببًا منطقيًا تمامًا للصيام.





حاول ألا تصب مشاعرك على الأشخاص في حياتك وخذ بعض الوقت للتأمل أو التركيز على شيء آخر بدلًا من الجوع، ركز على نشاط لا يتطلب الكثير من الجهد الجسدي.





طريقتان للصيام

الصيام المتقطع هو طريقة للصيام يستخدمها في الغالب الأشخاص الذين يرغبون في تنظيم وزنهم وتناول السعرات الحرارية. تتضمن الممارسة تناول الطعام خلال ساعات معينة من اليوم والامتناع عن الطعام خلال ساعات أخرى. هذا يساعد على تنظيم "المضغ الطائش" ولا يزال يتيح لك تناول عدد السعرات الحرارية اليومية خلال "ساعات الأكل"

الجدول الأكثر شيوعًا للصيام المتقطع هو 8 ساعات لتناول الطعام مع 16 ساعة من الصيام - إما بكميات كبيرة أو مقسمة على مدار اليوم.





الصيام المطول هو تجربة صيام تستهلك خلالها المشروبات فقط (الأكثر شيوعًا هي صيام الماء وصيام العصير) يتطلب هذا النوع من الصيام استشارة أخصائي صحي سيقرر ما إذا كانت هذه الطريقة آمنة لك في حالتك الصحية في المقام الأول. إذا كان جسمك قادرًا على التعامل مع طريقة الصيام المطول ، فمن المرجح أن يُقترح عليك القيام ببرنامج التخلص من السموم لمدة أسبوع والذي يتضمن أيضًا المكملات الغذائية وأدوية دعم الجهاز الهضمي.





فوائد الصيام

في الختام ، نريد سرد العديد من الفوائد التي يمكن أن يتمتع بها الصيام على حياتك وصحتك العامة ، إنها الأداة المثالية لاستخدامها عند محاولة التحكم في وزنك، و طريقة جيدة لتطبيع حساسية الأنسولين ونتيجة لذلك ، منع مرض السكري من النوع 2.