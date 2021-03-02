تصرف غير مقبول .. رئيس جامعة سوهاج: لم نعلم بوجود سؤال «وفاة أشرف بن شرقي» في الامتحان

علق الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على واقعة مدرس بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، وافتراض وفاة اللاعب أشرف بن شرقي، مؤكدا أن ما فعله المدرس تصرف غير مقبول على الإطلاق، خاصةً فيما يتعلق بإصابة شخص بفيروس كورونا ثم وفاته.





وقال «عزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن الجامعة لم تكن تعرف أن الامتحان يحتوي على هذا السؤال؛ مرددا «تم إلغاء انتداب المدرس على الفور، وتمت مراسلة جامعة أسيوط ليتم التحقيق العاجل معه».





وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أنه تلقي رسالة بعد إجراء امتحان كلية الحقوق اليوم الثلاثاء تكشف تفاصيل واقعة وجود سؤال بأحد الامتحانات يتضمن إساءة إلى لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي، متابعا: «بعض الأستاتذة يلجأون إلى الأسئلة الافتراضية، لكنه تصرف فردي غير مقبول»، مشيرا إلى أن الجامعة قررت إيقاف انتداب الأستاذ من جامعة أسيوط.





وأشار إلى أنه خاطب رئيس جامعة أسيوط لإحالة الأستاذ المسئول عن الواقعة إلى التحقيق، لافتا إلى أن الأستاذ الجامعي قدم اعتذارا أكد خلاله أن الخطأ غير مقصود.





واختتم الدكتور أحمد عزيز، بتقديم الاعتذار إلى نادي الزمالك قائلا: «نعتذر لنادي الزمالك وجمهوره العريض، ما حدث خطأ غير مقصود»، مشيرا إلى أن تواصل مع الأستاذ الجامعي، صاحب الواقعة مرتين دون رد، ثم قام بإرسال رسالة إليه.