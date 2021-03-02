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توك شو

أحمد موسي يبث تسجيلا جديدا يفضح الإرهابيين محمد علي وأيمن نور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:39 م
محمد علي
محمد علي
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عبد الخالق صلاح
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن ما يفعله الإخوان بقيادة أيمن نور من السيطرة على الارهابي الهارب محمد علي؛  حيث أنشأوا صفحة على السوشيال ميديا ويتحدثون باسمه .

وعرض موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مقطع صوتي للإرهابي الهارب محمد علي وهو يعترف بالتعاون مع ايمن نور لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وردد موسى: « تم استخدام الولد الحرامي محمد علي، ونشر الفوضى عبر صفحته الشخصية».

واكد موسى، أن كل الإرهابيين الفارين في الخارج يخدمون الاتراك والقطريين؛ يحاولون نشر الفوضى في مصر خدمة لاسيادهم.

واستعرض موسى مقطع فيديو للإرهابي ايهاب العمدة وطارق قاسم وهما يفضحان الخلافات التي تحدث بين الإرهابيين في الخارج والصراع على الأموال المنهوبة . 
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