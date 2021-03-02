أحمد موسي يبث تسجيلا جديدا يفضح الإرهابيين محمد علي وأيمن نور

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن ما يفعله الإخوان بقيادة أيمن نور من السيطرة على الارهابي الهارب محمد علي؛ حيث أنشأوا صفحة على السوشيال ميديا ويتحدثون باسمه .





وعرض موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مقطع صوتي للإرهابي الهارب محمد علي وهو يعترف بالتعاون مع ايمن نور لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





وردد موسى: « تم استخدام الولد الحرامي محمد علي، ونشر الفوضى عبر صفحته الشخصية».





واكد موسى، أن كل الإرهابيين الفارين في الخارج يخدمون الاتراك والقطريين؛ يحاولون نشر الفوضى في مصر خدمة لاسيادهم.



