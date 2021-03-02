عميد تربية عين شمس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل البرامج الجديدة بالكلية.. وفتح باب التقدم لمسابقة الابتكار الدولية للأغذية والزراعة المستدامة

_ عميد تربية عين شمس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل البرامج الجديدة بالكلية

_ جامعة عين شمس تفتح باب التقدم لمسابقة الابتكار الدولية للأغذية والزراعة المستدامة

_ جامعة عين شمس تقدم منحا دراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه

كشفت الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، عن إجراء تعديل باللائحة الداخلية لكلية التربية (مرحلة البكالوريوس ) بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلي أنه تمت إضافة برامج جديدة بالكلية لأول مرة في مصر ويمكن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022 بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لاول مرة في مصر.

وأضاف الدكتور ماجد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، شروط القبول للطلاب وهي كالآتي:

1_ ان يكون مستوفيا لشروط الفبول التي تتحددها المجلس الاعلي للجامعات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

2_ ان يكون متفرغا للدراسة بالكلية

3_ ان يجتاز الطالب مستوي اللغة الانجليزية الذي يقرره للتحقق من حسن لياقته لمهنة التدريس

4_ اجتياز الكشف الطبي لبيان صلاحيته الجسمية للمارسة مهنة التدريس

5- يحدد مجلس الكلية شروط القبول بالبرامج الخاصة بعد موافقة مجلس الجامعة وفقا لطبيعة البرنامج

6_ تكون الاولوية في القبول للطلاب الذين درسوا اللغة الانجليزية كلغة اولي .

وأشار الدكتور ماجد إلى أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وستكون باللغة الإنجليزية، مشيرا إلي مميزات الدراسة بالكلية تتضمن:

1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

2_ الكلية الاولي في تقديم البرنامج في مصر

3_بعد التخرج يكون الطالب معلم stemوهو تخصص نادر في مصر

4_يكون الخريج قادرا علي التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية

5_منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.

وأكد عميد كلية التربية انه يوجد شرطين فقط للتشعيب .

1_ تكون الاولوية لخريجي مدارس ستيم

2_يتم التشعيب وفقا للاجرءات والمعايير التي يقررها مجلس الكلية وباعداد تتناسب وإمكانات الكلية واعداد هيئة التدريس والعبء التدريسي المتوقع واحتياجات سوق العمل والطلب علي البرامج من قبل الطلاب.





وأعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور أيمن صالح عن فتح باب التقدم لمسابقة (الإبتكار الدولية للاغذية والزراعة المستدامة)المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية بسويسرا .





ويغير الابتكار طريقة إنتاج الأغذية وتجهيزها والاتجار بها واستهلاكها ويؤدي إلى بناء نظم غذائية أمتن وأكثر قدرة على الصمود. وتتمتع كل من التكنولوجيات الرقمية والممارسات المبتكرة لإنتاج الأغذية بالقدرة على تحويل النظم الغذائية من خلال إتاحة مستقبل أفضل لصغار المزارعين وجعل الزراعة أكثر استدامة وفي نهاية المطاف سدّ الثغرة الرقمية بين البلدان المتقدمة والنامية.





وتشجّع منظمة الأغذية والزراعة والحكومة الفدرالية في سويسرا منذ سنة 2018 الابتكار من خلال الإقرار علانية بأفضل الممارسات عن طريق جائزة الابتكار الدولية للأغذية والزراعة المستدامة. ولا تقرّ هذه الجائزة بالابتكار الرقمي فحسب، بل كذلك بالمنتجات أو الممارسات الجديدة أو القائمة أصلًا والمستخدمة في سياق محدد من أجل زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية والقدرة على الصمود.

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وتُقسم جائزة الابتكار إلى فئتين:

الفئة (أ)

تُمنح جائزة بقيمة 30000

دولار أمريكي للتميّز في مجالي الابتكار والنظم الغذائية المستدامة

الفئة (ب)

تُمنح جائزة 000 30 دولار أمريكي للإقرار بالابتكار الذي يمكّن تحديدًا الشباب في مجال النظم الغذائية المستدامة

سيجري تقييم جميع الطلبات على أساس:

جودة الابتكار وجدارته

الفائدة المحتملة والأثر والاستدامة

إمكانية التعميم

- القيمة مقابل المال

الفئة (أ)

يجدر بمقدمي الطلبات أن يشيروا بوضوح إلى كيفية تأثير الابتكار على أكثر من مستوى واحد من سلسلة الإمداد من المزارعين إلى المستهلكين .

- يتعيّن على مقدمي الطلبات إبراز كيفية مساهمة الابتكار في توطيد العلاقة بين المزارعين والمستهلكين مثلًا من خلال سمات تتبع استدامة المنتجات الغذائية والزراعية التي يتم الاتجار بها على بطاقات التوسيم.

الفئة (ب)

يجدر بمقدمي الطلبات إبراز كيفية تعزيز الابتكار لدور الشباب (دون الخامسة والثلاثين من العمر) في النظم الغذائية المستدامة

ولمزيد من المعلومات عن كيفية التقدم وشروط الجائزة يرجي زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.fao.org/innovation/awards/ar