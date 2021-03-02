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ثقافة

تعيين نائبين للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لأول مرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:30 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك لأول مرة منذ اعتبار المتحف هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، حيث تضمن القرار تعيين الأستاذة إيناس جعفر نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، والأستاذة فيروز فكري نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.
 
جاء ذلك القرار في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكفاءات من أبنائها والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة لترقي المناصب القيادية، سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته بما يساهم في النهوض بمنظومة العمل في الوزارة.
 
هذا وقد استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء بمكتبه بالوزارة بالزمالك، الأستاذة إيناس جعفر والأستاذة فيروز فكري، وذلك بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث قام الوزير بتهنئتهما على المنصب الجديد، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق. 

التحقت الأستاذة إيناس جعفر بالعمل بالوزارة عام 1984 بالمكتب الفني لرئيس هيئة الآثار بصندوق إنقاذ آثار النوبة، وفي عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٥ كلفت بالإشراف على جميع المجموعات العاملة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حتى تولت بعد ذلك منصب نائب المشرف العام للشئون الأثرية بالمتحف، وأخذت على عاتقها مسئولية الملف الأثري به لما لها من خبرة طويلة فى هذا المجال،  كما شاركت فى العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بالحفاظ علي تراث المتاحف، والتسجيل والتوثيق وأهميته في المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية الكشف عن تزوير القطع الاثرية والتحقق من أثريتها. 

أما الأستاذة فيروز فكري فقد التحقت بالعمل بصندوق النوبة كمسئول عن ملف اليونسكو فور تخرجها عام 2002، ثم التحقت بالعمل كمديرًا للتعاون الدولي والعلاقات العامة بالمتحف القومي للحضارة المصرية عام 2009، كما أنها حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال (MBA) ، ودبلوم في إدارة القطاع العام والحكومي من جامعة ESLSCA ، كما شاركت عام 2017 في برنامج القادة الدوليين الزائرين  (IVLP) والذي تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية، بإلاضافة إلى مشاركتها في العديد من الدورات التدريبية والندوات وورش العمل عن دور اليونسكو في حماية الآثار والاستغلال السياحي  الأمثل للمواقع الأثرية في مصر. 

جدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا أيضًا بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط برئاسة وزير السياحة والآثار، كما أصدر قرارًا بإعارة الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للعمل كرئيس تنفيذي لهيئة المتحف لمدة ثلاث سنوات.

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