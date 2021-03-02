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فن

أحدث جلسة تصوير.. لطيفة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:39 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة لطيفة صورتين من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لطيفة على الصور قائلة:" انا ماستنتش منه يبعدني عنه و يعيش لناس تانيين #Tb #Latifa #في_الكام_يوم_اللي_فاتوا".

يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.    

وأعلنت الفنانة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، لافتة إلى أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى.

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