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تكنولوجيا

شركة ديكورات بلجيكية تستخدم تقنية ألعاب الفيديو لعرض منتجاتها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:16 م
شركة ديكورات بلجيكية
شركة ديكورات بلجيكية تستخدم تقنية ألعاب الفيديو لعرض منتجاته
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أ ش أ
أطلقت شركة "إن إم سي" البلجيكية موقعا إلكترونيا يعتمد على تقنية تستخدم في ألعاب الفيديو، يسمح للعملاء بمشاهدة منتجات الديكور التي تقدمها الشركة. 

وأكد ستيفان أوفرمان مدير التسويق لقسم الديكورات بالشركة حسبما أفاد موقع "سود إنفو" البلجيكي أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق تقنية بث الصور الرقمية المعتمدة على النقاط الضوئية في الوقت الحقيقي (Real Time Pixel Streaming)، التي تستخدم عادةً لألعاب الفيديو في مجال الديكور.

وأشار الموقع إلى أن تلك الشركة الرائدة في مجال الرغاوي الاصطناعية، تقوم أيضًا بتصنيع عناصر الديكورات، مثل القوالب وألواح القاعدة وغيرها.. مضيفا "نحن نقدم مجموعة تشمل أكثر من 300 منتج.. وبالنسبة للعملاء، من الصعب تخيل النتيجة النهائية التي يمكنهم تحقيقها في المنزل، حيث توفر تلك التقنية إمكانية مقارنة العناصر الزخرفية المختلفة والقوالب على شاشة واحدة".

وأوضح أنه على الرغم من أن الموقع لا يستخدم تقنية الواقع المعزز، إلا أنه يمكن للمستهلكين من خلال معايير مختلفة الاقتراب من تحديد معالم منازلهم، وبالتالي يمكنهم اختيار النمط الكلاسيكي أو الحديث وتغيير لون الجدران أو الأرضيات وتشغيل أو إيقاف الإضاءة المدمجة في منتجات معينة.
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