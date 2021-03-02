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ديني

أستاذ بعين شمس: علم البلاغة هو الآلة التي تمكنا من فهم النصوص الشرعية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:02 م
أستاذ بعين شمس: علم
أستاذ بعين شمس: علم البلاغة هو الآلة التي تمكننا من الفهم
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محمد شحتة
استمرت فعاليات دورة المكون اللغوي للدفعة الثانية من الدورة المتكاملة وشباب العلماء اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 3/ 2021م بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر بمحاضرتين في علم البلاغة ، الأولى للدكتور/ محمد عبد المطلب الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب جامعة عين شمس تحت عنوان (البلاغة والحداثة) ، والثانية للدكتور شوكت المصري مدرس النقد الأدبي بأكاديمية الفنون تحت عنوان (التداولية والخطاب والنص).

يأتي ذلك مع الالتزام التام بكافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية من التعقيم والتطهير ، وارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.

وخلال محاضرته أكد الدكتور محمد عبد المطلب على أهمية علم البلاغة للداعية والخطيب، وأنه الآلة التي تمكننا من فهم النصوص الشرعية فهما صحيحًا، ومن خلاله نتبين إعجاز القرآن الكريم ، مشيرًا إلى أن لعلم البلاغة تعريفات كثيرة منها : أنه مطابقة الكلام لمقتضى الحال، متناولًا عددًا من الأمثلة بالشرح والتحليل.

وخلال محاضرته أشار الدكتور شوكت المصري إلى تحليل العلاقة بين البلاغة والتداولية والأسلوبية وعلم النص لفهم كيفية بناء النص الأدبي بلاغيًّا وأسلوبيًّا ودلاليًّا ، فالبلاغة هي فن الخطاب الجيد وهي تتوجه إلى المستمع لتؤثر فيه ، ومن خلال هذا العلم تتشكل البنية الكبرى للنص ، وهناك علاقة وطيدة بين البلاغة والعلوم المجاورة لها لنفهم في الأخير علاقتها بعلم النص ، متناولًا سيادته عددًا من الأمثلة بالشرح والتحليل.
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