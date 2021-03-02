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برامج وأهداف مبادرة كن سفيرا .. المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يرد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:36 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتورة شريفة الشريف رئيس المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن تفاصيل هامة في مبادرة كن سفيرا. 

وقالت الشريف، في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، إن المبادرة أطلقتها وزارة التخطيط، وتستهدف بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف القطاعات والفئات. 
 
وتابع أن برنامج المبادرة ينقسم إلى عددٍ من المستويات تضم المستوى التمهيدي والذي يدرس فيه المتدرب بعض المهارات العملية كتسويق الذات، ومهارات التفاوض، وكتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلي كيفية صياغة عرض تقديمي، وبناء فريق العمل، وفن الخطابة.

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