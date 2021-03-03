أحمد حلاوة يكشف تفاصيل دخوله الفن ومشاركة الزعيم في جميع مسلسلاته

قال الفنان أحمد حلاوة، إنه خريج كلية الهندسة، وأول عمل له كان فى مدينة نصر، موضحًا أن مدينة نصر كانت صحراء دون أى مبانٍ.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنه دخل مجال الفن مع الفنان الراحل أحمد راتب، مؤكدًا أن الراحل أحمد راتب هو الآخر خريج هندسة.





ولفت إلى أنه حصل على المركز الأول طوال الأربع سنوات بالمعهد القومى للمسرح، وحصل على مكافأة تقدر بـ 9 جنيهات، موضحًا الـ 9 جنيهات وقتها كانت تشتري شقة.





وأشار إلى أنه قام بالعمل مع الفنان عادل إمام فى جميع المسلسلات التى شارك فيها، موضحًا أن السبب فى ذلك؛ هو الزعيم والمخرج رامى إمام.





وأوضح أن الفنان عادل إمام كان يقول : " حط حلاوة فى أى دور، وهو جوكر ، وهيقدر يدي فيه".



