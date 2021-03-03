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مجدي أبو عميرة : لم أكن غريباً عن أهم أعمال الفنان يوسف شعبان.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:59 ص
المخرج مجدي أبو عميرة
المخرج مجدي أبو عميرة
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محمود محسن
قال المخرج مجدي أبو عميرة، إننا نعزي أنفسنا والشعب المصري والعربي فى وفاة الفنان العظيم يوسف شعبان، مؤكدًا أنني قدمت مع يوسف شعبان العديد من الأعمال أهمها: "الضوء الشارد والتوأم والسرة والهلالية والمال والبنون وغيرها".

وأضاف "أبو عميرة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي، كانت تربطني علاقة جيدة مع الفنان  يوسف شعبان مشيراً إلى أنني عندما أخرجت المال والبنون لم أشعر أنني غريب عن يوسف شعبان.

وتابع المخرج مجدي أبو عميرة أن يوسف شعبان خلال مسلسل المال والبنون وكان مشهداً صعباً وقد قال اننى سأكون مخرجًا قوياً. 

وأشار أبو عميرة إلى أن الفنان يوسف شعبان من الفنانين العظماء الذي فقدهم الفن وسيتأثر بفقدانه.
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