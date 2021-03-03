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سيارات

بعد 10 سنوات .. لكزس LFA تستعرض قدراتها الخارقة.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:06 ص
ليكزس LFA
ليكزس LFA
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صبري طلبه

مازالت النسخة اليابانية الخارقة ليكزس LFA، تواصل تألقها بعد 10 سنوات من انطلاقها، حيث ظهرت في مقطع فيديو على منصة موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، و هي تستعرض العديد من قدراتها مثل مهام المناورة و التسارع، و نجد أنها تمكن في الانطلاق من النقطة 0 إلى 100 كم/الساعة، خلال فترة زمنية قدرت بـ 4.4 ثانية فقط.

 

بينما تعالت أصوات محركات هذه السيارة الخارقة، و قامت باستعراض قدرات التحكم الحركي داخل حلبة السباق و هي تظهر بلونها الأبيض المميز، ولا شك أن المقدمة الساحرة و المصابيح الامامية اضافت لمسة جمالية لهذه السيارة، و التي تمتعت أيضًا بشكل رياضي من حيث المظهر والأداء.

 

وتعتمد السيارة على عجلات كبيرة، و جنوط رياضية، و سبويلر خلفي عريض، و منظومة عادم ثلاثية المخارج، النسخة LFA تعيد لنا قدرات واحدة من اقوى المحركات التي تابعتها و هي LC 500، حيث تمتعت ثماني الاسطوانات V8، سعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 471 حصان، وعزم دوران 540 نيوتن متر.

 

فيما تعتمد النسخة LC 500 على منظومة الجر الخلفي للعجلات، و يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 270 كم/ساعة، وجاءت بقياسات هيكلية فبلغت نسبة الطول نحو 4.759 مم، و بعرض 1.920 مم، و بارتفاع 1.346 مم، و بقاعدة عجلات بلغت نسبتها 2.870 مم، إلى جانب منظومة الشبكات الأمامية و التي تختلف كثيرًا عن النسخة LFA، بالاضافة إلى تغييرات بالمصابيح الأمامية و التي جاءت اكثر حدة، إلى جانب فتحات التهوية الجانبية، و بالطبع تضم النسخة الجديدة حزمة من مواصفات الأمن والسلامة، وأنظمة التحكم المتطورة.

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