إحياء اسم جزيرة آيلاندر بإصدار خاص من جيب رانجلر ورينيجيد

أعلنت شركة جيب الأمريكية لصناعة السيارات، عن طرح إصدار خاص من سيارتها رانجلر ورينيجيد موديل 2021 يحمل اسم آيلاندر بعد غياب دام 11 عامًا.

وأوضحت شركة جيب أن الإصدار الخاص من رانجلر ورينيجيد موديل 2021 الذى يحمل اسم آيلاندر، هو إحياء لاسم سكان الجزيرة الأصليين.

وتتميز السيارة رانجلر آيلاندر، بمظهر خارجي فريد من نوعه بشارات Tiki Bob على غطاء المحرك، بالإضافة إلى قضبان روبيكون الصخرية وعجلات روبيكون مقاس 17 بوصة، ويعتمد على رانجلر الرياضية s ، بالإضافة إلى احتواء السيارة رانجلر آيلاندر ، على سطح صلب أبيض وحزمة Islander Plus التي تضيف غطاء إطار احتياطيًا من Tiki Bob ، ومقابض للإمساك، وبطانة شحن و"غطاء الشمس الصلب."

أما المقصورة الداخلية للسيارة تحتوى على مقاعد من القماش المنقوش بالأبيض والأسود مع خياطة زرقاء بالإضافة إلى شعارات آيلاندر المطرزة.

وهناك العديد من الأنظمة التى تحتويها مقصور رانجلر آيلاندر ، من بينها نظام تحكم في المناخ ثنائي المنطقة ونظام معلومات ترفيهي Uconnect 4 مقاس 7 بوصات يتوافق مع Android Auto و Apple CarPlay .

وقدّمت جيب الإصدار الخاص من رينيجيد آيلاندر، المعتمد على طراز Latitude، ويتميز بغطاء محرك Tiki Bob وفتحة سقف بانورامية مزدوجة اللوحة وعجلات مقاس 19 بوصة مع إطارات مناسبة لجميع الفصول.

أما المقصورة الداخلية لرينيجيد آيلاندر، تأتي بمقاعد من القماش الأسود مع خياطة زرقاء وشعارات سكان الجزر المطرزة. يحتوي الطراز أيضًا على دخول بدون مفتاح، وبادئ تشغيل عن بُعد، ونظام معلومات ترفيهي Uconnect4 مقاس 7 بوصات مع Android Auto و Apple CarPlay.

ويأتي سعر الطرازين ، بسعر يبدأ من 27،430 دولار لرينيجيد آيلاندر ، اما رانجلر آيلاندر ببابين بسعر 33370 دولارًا بينما سعر الأبواب الأربعة 36.870 دولار .