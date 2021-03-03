ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

إحياء اسم جزيرة آيلاندر بإصدار خاص من جيب رانجلر ورينيجيد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:23 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة جيب الأمريكية لصناعة السيارات، عن طرح إصدار خاص من سيارتها رانجلر ورينيجيد موديل 2021 يحمل اسم آيلاندر بعد غياب دام 11 عامًا.

وأوضحت شركة جيب أن الإصدار الخاص من رانجلر ورينيجيد موديل 2021 الذى يحمل اسم آيلاندر، هو إحياء لاسم سكان الجزيرة الأصليين.

وتتميز السيارة رانجلر آيلاندر، بمظهر خارجي فريد من نوعه بشارات Tiki Bob على غطاء المحرك، بالإضافة إلى قضبان روبيكون الصخرية وعجلات روبيكون مقاس 17 بوصة، ويعتمد على رانجلر الرياضية s ، بالإضافة إلى احتواء السيارة رانجلر آيلاندر ، على سطح صلب أبيض وحزمة Islander Plus التي تضيف غطاء إطار احتياطيًا من Tiki Bob ، ومقابض للإمساك، وبطانة شحن و"غطاء الشمس الصلب."

أما المقصورة الداخلية للسيارة تحتوى على مقاعد من القماش المنقوش بالأبيض والأسود مع خياطة زرقاء بالإضافة إلى شعارات آيلاندر المطرزة.

وهناك العديد من الأنظمة التى تحتويها مقصور رانجلر آيلاندر ، من بينها نظام تحكم في المناخ ثنائي المنطقة ونظام معلومات ترفيهي Uconnect 4 مقاس 7 بوصات يتوافق مع  Android Auto و Apple CarPlay .

وقدّمت جيب الإصدار الخاص من رينيجيد آيلاندر، المعتمد على طراز Latitude، ويتميز بغطاء محرك Tiki Bob وفتحة سقف بانورامية مزدوجة اللوحة وعجلات مقاس 19 بوصة مع إطارات مناسبة لجميع الفصول.

أما المقصورة الداخلية لرينيجيد آيلاندر، تأتي بمقاعد من القماش الأسود مع خياطة زرقاء وشعارات سكان الجزر المطرزة. يحتوي الطراز أيضًا على دخول بدون مفتاح، وبادئ تشغيل عن بُعد، ونظام معلومات ترفيهي Uconnect4  مقاس 7 بوصات مع Android Auto  و Apple CarPlay.

ويأتي سعر الطرازين ، بسعر يبدأ من 27،430 دولار لرينيجيد آيلاندر ، اما رانجلر آيلاندر ببابين بسعر 33370 دولارًا بينما سعر الأبواب الأربعة 36.870 دولار . 

إحياء اسم جزيرة آيلاندر بإصدار خاص من جيب رانجلر ورينيجيد
إحياء اسم جزيرة آيلاندر بإصدار خاص من جيب رانجلر ورينيجيد
إحياء اسم جزيرة آيلاندر بإصدار خاص من جيب رانجلر ورينيجيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جيب تكشف رسميا عن نسختها الفاخرة من شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 "صور"

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

تعرف على مواصفات وأسعار وحش الطرق الوعرة .. جيب جراند شيروكي موديل 2020

تويوتا CHR موديل 2021..سعر ومواصفات | صور

لأول مرة .. ظهور فورد اكسبديشن 2022 الجديدة

ترقيات جديدة لإصدارات لكزس.. UX و NX و الايقونة RX موديل 2021

ترشيحاتنا

صادم.. شاهد ما حدث لامرأة بعد 9 سنوات من تناول المشروبات الغازية بشكل يومي .. صور

بعد الاعتداء على مراسل البرنامج .. أحمد موسى يقدم بلاغا للنائب العام.. ويؤكد: مش هسيب حقه

من بينها ميراج.. جيش عربي يعرض طائراته الحربية للبيع

مصطفى الفقي : بايدن يعلم أن تدهور العلاقات مع السعودية ليس في صالحه .. فيديو

بعد حقنه بأغلى دواء في العالم.. والد الرضيع ريان: عيد ميلاده النهاردة

أمير توفيق يفجر مفاجأة: بانون رفض عرضا مغريا جدا للانضمام للأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دخول زوج الملكة في حالة صحية خطيرة.. هاري وميجان في مأزق .. فيديو

إحياء اسم جزيرة آيلاندر بإصدار خاص من جيب رانجلر ورينيجيد

صادم.. شاهد ما حدث لامرأة بعد 9 سنوات من تناول المشروبات الغازية بشكل يومي .. صور