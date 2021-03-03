خناقة بين دعاء فاروق ومتابع وصفها بـ السعي وراء المال

تحرص الإعلامية دعاء فاروق مقدمة برنامج "إسال مع دعاء"، على شاشة تلفزيون النهار، على مشاركة متابعيها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعض السلع والمنتجات واختيار الملابس التي تناسبها وتستخدمها ومن ثم الترويج لها.

ونشرت دعاء فاروق مقطع فيديو عبر صفحتها على "انستجرام"، كإعلان عن أحد المنتجات الخاصة بالمنزل، والتي لاقت تفاعلا كبيرًا من جانب متابعيها.



وتلقت دعاء فاروق تعليق يهاجمها قائلا: "حضرتك بقيتي تعملي إعلانات أكتر من إنك تقدمي محتوى هادف ومحترم، للأسف السعي وراء المال غيرك".



لترد عليه دعاء فاروق، قائلة: "المحتوى الهادف موجود في برنامجي "اسأل مع دعاء" على قناة النهار يوميا في الثالثة عصرا مع خيرة شيوخ مصر الأفاضل وخيرة المتخصصين والأطباء، برجاء متابعة البرنامج على الشاشة أو على صفحة قناة النهار، أما هنا فهي صفحة شخصية متخصصة للصور وعرض البراندات والفيديوهات القصيرة، شكرا لتفهمكم".