في ذكرى ميلاد عبد الله فرغلي.. اعرف مهنته قبل احتراف الفن

تحل اليوم الأربعاء 3 مارس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الله فرغلى، الذي ولد بمثل هذا اليوم بالقاهرة عام 1928، ورحل عن عالمنا في 18 مايو 2010، و حصل علي ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية وعمل مدرسا للفرنساوي بإحدى المدارس الحكومية.

لم يطمح فرغلي في تقديم دور البطولة المطلقة، إلا أن لديه إيفيهات كثيرة وجمل ما زالت عالقة في أذهاننا، لتؤكد أنه ما زال حيًا بأعماله المختلفة، ورحل بعد صراع مع السرطان، وإصابته بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من العطاء الفني.





شهدت جنازة الراحل عبد الله فرغلى التى خرجت من مسجد "مصطفى محمود" بالمهندسين، في حضور زوجته، وابنه خالد، وابنته بتول، ونقيب الممثلين أشرف زكى، تواجدا ضعيفا من الفنانين اقتصر على نهال عنبر، ووالدة الفنان أحمد السقا.

عبدالله فرغلى، نجح فى تجسيد الشخصية بكل براعة وإتقان، وخطف الأنظار من النجوم فى "مدرسة المشاغبين"، فذلك المدرس ضعيف الشخصية علام ملواني "الأضحوكة" الذي يستغله الطلاب.