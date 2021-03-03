ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 114 محضرا فى حملة للمرافق بالأقصر..صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:24 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة تحت اشراف اللواء أشرف منير  نائب مدير أمن الأقصر واللواء اشرف الأمير مساعد مدير الامن و  بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر  بشوارع الصنايع، المنشية، شرق السكة، المدينة المنورة ، التلفزيون ، الطيب ، موقف أرمنت.

وأسفرت الحملة عن تحرير 114محضر تضمنت 23محضر أشغالات  ، 9محاضر نظافة عامة، 12محضر مضبوطات متنوعة، 2 محضر لمقاهى تقدم شيشة و11 محضر لباعة جائلين ، و57 إنزالات إدارية.
ياتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
تحرير 114 محضرا فى حملة للمرافق بالأقصر..صور
تحرير 114 محضرا فى حملة للمرافق بالأقصر..صور
تحرير 114 محضرا فى حملة للمرافق بالأقصر..صور
تحرير 114 محضرا فى حملة للمرافق بالأقصر..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إشغالات وباعة جائلون ومخالفات.. الأقصر تحرر 31 ألف محضر في 2020

رفع الإشغالات وفض تجمعات الباعة الجائلين بالأقصر

تحرير 108 محاضر إشغالات بالأقصر.. صور

تحرير ٩١ محضر إشغال بالأقصر

تحرير 131 محضرا في حملة مرافق مكبرة بالأقصر.. صور

تحرير 133 محضرا.. حملة مرافق مكبرة في الأقصر لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط.. صور

ترشيحاتنا

عن عقوبة إخفاء الزواج الثاني .. نقيب المأذونين : ليه الراجل يتحبس ويدفع غرامة

بعد قضية "بارسا جيت" والقبض على رئيس برشلونة.. تعرف على أبرز أزمات رؤساء الأندية

تختفي بعد مدة محددة.. واتساب يختبر ميزة "الصور ذاتية التدمير" لحماية مستخدميه

دعاء جميل في الصباح.. ردده وأنت في طريقك للعمل للتوفيق

موعد الإعلان عن تمديد تعاقد علي معلول مع الأهلي

أخبار التوك شو| طارق شوقي يكشف جنسيات مهاجمي نظام التعليم في مصر.. مفاجأة عن نظرة التحرش الشهيرة لـ حمدي الوزير

Advertisements

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

رد حاسم من تركي آل الشيخ على أخبار شراء نادي الزمالك

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

موجز السوشيال ميديا | تركي آل الشيخ يحسم أخبار شراء الزمالك.. أول تعليق لصاحب أزمة وفاة بن شرقي.. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

في ذكرى ميلاد عبد الله فرغلي.. اعرف مهنته قبل احتراف الفن

أخبار الفن| خالد يوسف يعود لمصر.. سرقة شقيقة روبي.. إصابة ابن ماجد المصري بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر

شاهد .. كيف تسخر شركات السيارات من بعضها في حملات الدعاية

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021