تحرير 114 محضرا فى حملة للمرافق بالأقصر..صور

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة تحت اشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر واللواء اشرف الأمير مساعد مدير الامن و بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر بشوارع الصنايع، المنشية، شرق السكة، المدينة المنورة ، التلفزيون ، الطيب ، موقف أرمنت.





وأسفرت الحملة عن تحرير 114محضر تضمنت 23محضر أشغالات ، 9محاضر نظافة عامة، 12محضر مضبوطات متنوعة، 2 محضر لمقاهى تقدم شيشة و11 محضر لباعة جائلين ، و57 إنزالات إدارية.

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ياتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.