استجواب مئات الإسرائيليين.. تل أبيب تتحرك لمنع قرار المحكمة الجنائية الدولية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن إسرائيل تقدر أن المئات من مواطنيها قد يكونون عرضة لتحقيقات بشأن جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية، التي ترفض إسرائيل سلطتها القضائية، وتبحث عن سبيل لحمايتهم.





وقال جانتس الذي قد يكون شخصيا من بين الذين تستهدفهم المحكمة لوكالة "رويترز": "لم أخَف مطلقا من عبور خطوط العدو، سأواصل الصمود أينما تطلب ذلك".





وفي الشهر الماضي قضت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بولايتها القضائية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق إسرائيل.





وفي مقابلة على الحدود مع غزة وصف جانتس الحكم بأنه "تطور سلبي"، مضيفًا: "لدينا فرقنا الخاصة التي تعمل في أماكن مختلفة للمحاولة والتأثير على المحكمة الجنائية الدولية" بحسب الإعلام الاسرائيلي.









وكان جانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أثناء حرب في 2014 بين إسرائيل.





وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى هذا الصراع باعتباره محل تحقيق محتمل.





وفي سؤال لرويترز عن عدد الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، الذين ربما يكون عرضة للاعتقال إذا أفضى التقصي إلى تحقيقات جنائية، قال جانتس: "على ما أظن عدة مئات، لكننا سنهتم بالجميع".





ووصف جانتس هذا بأنه "تقدير" رافضا الكشف عما إذا كانت إسرائيل وضعت قائمة بالمسؤولين.





وقال إن إسرائيل ستقدم المساعدة القانونية لأي إسرائيليين سيشملهم الأمر وستعطيهم تحذيرات قانونية بشأن السفر إذا اقتضت الضرورة.





ولدى سؤاله عن عزمه تغيير خطط سفره في ضوء تقصي المحكمة الجنائية الدولية، قال جانتس "حتى الآن، لا".