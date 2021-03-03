صحة النواب: تجميع البلازما أمن قومي في قطاع الصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد مقرر مشروع قانون تجميع البلازما وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد العماري، أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها يعد أمنًا قوميًا في قطاع الصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.





وقال العماري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط تعليقًا على موافقة المجلس على القانون، إن عملية التبرع بالدم ومشتقاته أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية في مجال الرعاية الصحية، مشيدًا بمواد القانون والتي تضمن مأمونية عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة كل من المتبرعين والمرضى.





ولفت إلى أهمية القانون لتصنيع مشتقات الدم والبلازما وتصديرها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن إقرار القانون يمثل دخول التكنولوجيا الحديثة في مصر والتي ستكون الدولة العربية الأولى.





وشدد على ضرورة العمل على شرح الفوائد الصحية للتبرع وذلك عبر حملة تسويقية إنسانية ودينية وصحية أيضًا، منوهًا أن تصنيع البلازما بوابة جديدة للاستثمار في هذا المجال.





ونوه إلى أن أهمية القانون أيضا جاءت لأنه لا يوجد تنظيم تشريعي لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء في مصر أو جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.





وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون يحقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي، ثم تصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها.





وأوضح أن اللجنة والحكومة بهذا القانون قد حققا المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وهو هدف استراتيجي للدولة بكافة مؤسساتها.





وكشف أن مصر لديها من الخبرات في العنصر البشري ما يؤهلها لتحقيق هذا المشروع القومي بعد توفير كافة الأجهزة والمعدات التكنولوجية، مؤكدًا أن هذا القانون يجعلنا نمتلك أمننا القومي وأمن الدول العربية جميعًا.



