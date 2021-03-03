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حوادث

قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بشقة سكنية في سوهاج

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:07 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بالطابق الثاني بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بالطابق الثاني بدائرة المركز.


وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثاني ملك المدعوه (هدى. ع. ا - ٢٧ عامًا - ربة منزل)، وبسؤالها رجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، مضيفة أن النيران اتلفت بعض المنقولات دون حدوث أي إصابات بشرية.

تم الدفع بسيارة إطفاء واستطاعت اخماد النيران.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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