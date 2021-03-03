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أخبار البلد

سعفان يتابع دورات التدريب بالوحدات المتنقلة.. وتخريج 50 متدربة بالمنوفية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:36 ص
سعفان يتابع دورات
سعفان يتابع دورات التدريب بالوحدات المتنقلة
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هيثم سعد الدين
يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأوضح الوزير أنه تم إطلاق وحدات التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين بهدف الوصول للشباب بالقرب من محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة. 


وأوضح علي حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، أن المديرية قامت بتخريج دفعات من الخريجين الذين اجتازوا التدريب واختبارهم على مهن التفصيل والخياطة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، في إطار مبادرة التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبي العمل، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام مدير مديرية بتوزيع شهادات إتمام التدريب على 50 من خريجات مراكز التدريب المهني بكل من مدينة شبين الكوم، ومدينة بركة السبع ممن أنهوا التدريب على مهنة التفصيل والخياطة.


في السياق نفسه، عرض أحمد علام، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرع المنوفية، على الخريجات والحضور خدمات الجهاز بالتعاون مع المديرية، والتي تتمثل في تقديم قروض ميسرة للراغبين الجادين في عمل مشروعات تبدأ من 10 آلاف حتى 5 ملايين جنيه وفقا لطبيعة المشروع سواء لتوفير المعدات والآلات اللازمة للمشروع أو توفير الخامات المطلوبة لهذه المعدات.


وقال إن المشروع يقدم تدريبا مجانيا للراغبين لمدة 5 أيام على أساليب الإدارة والتسويق الحديثة، بما يساعدهم على إدارة مشروعاتهم بأفضل الطرق وتسويق منتجاتهم بما يضمن تحقيق هامش ربح جيد.


وتقوم المديرية حاليا بالتنسيق مع الجهاز لإعداد دورة في ريادة الأعمال "ابدأ مشروعك " لخريجي مراكز التدريب التابعة للمديرية من الراغبين في عمل مشروعات خاصة بهم وتأهيلهم لسوق العمل، وجار التجهيز لدورة مدتها 5 أيام بإجمالي 35 ساعة بمعدل 7 ساعات يومًا.


حضر الحفل وتوزيع شهادات التخرج لفيف من قيادات المديرية وأصحاب مصانع الملابس الجاهزة بالمنوفية اونست، وسمارت، ودريم الذين رحبوا بالتعاون مع المديرية في استيعاب جميع الخريجات من مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية حاليا ومستقبلا للعمل بالمصانع الموجودة بالمحافظة مع تقديم جميع التسهيلات والمزايا لمن يرغب في التعاقد للعمل معهم، وقد تم توقيع عقود العمل بهذه المصانع لمن رغبت من الخريجات تحت رعاية وإشراف مديرية القوى العاملة بالمنوفية.


 كما حضر إبراهيم مشحوت، مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، وعلا الباز، مدير مركز التدريب المهني بشبين الكوم، وأميمة عبد الحميد، مدير مركز التدريب المهنى ببركة السبع.

سعفان يتابع دورات التدريب بالوحدات المتنقلة.. وتخريج 50 متدربة بالمنوفية
سعفان يتابع دورات التدريب بالوحدات المتنقلة.. وتخريج 50 متدربة بالمنوفية
سعفان يتابع دورات التدريب بالوحدات المتنقلة.. وتخريج 50 متدربة بالمنوفية
سعفان يتابع دورات التدريب بالوحدات المتنقلة.. وتخريج 50 متدربة بالمنوفية
سعفان يتابع دورات التدريب بالوحدات المتنقلة.. وتخريج 50 متدربة بالمنوفية
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