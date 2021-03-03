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الحاصلة على جائزة التميز العلمي: البحث في مجال البيئة عمل شيق للغاية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:45 ص
دكتور إلهام محمود
دكتور إلهام محمود أثناء حصولها على جائزة التميز العلمي
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ندى رأفت

قالت الدكتورة إلهام محمود، أستاذ علوم البحار والبيئة بجامعة السويس وخريجة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، إنها حصدت جائزة التميز العلمي لأفضل العلماء السيدات في إفريقيا، مشيرة إلى أن الجائزة تقام كل عام على 3 مستويات، بحيث يكون المستوى الأول يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والاختراعات.


وأضافت " إلهام محمود "  في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن المستوى الثاني يختص بالسيدات فقط ، ويتعلق بالقارة الأفريقية ، والمستوى الثالث الذي يختص بكل بلد ، حيث يتعلق بالشباب الباحثين الصغار أقل من 30 عامًا .


وتابعت خريجة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الجائزة تُقدم في قطاعين ، بحيث يكون القطاع الأول يتعلق بعلوم الحياة والأرض ، معقبة : " وده اللي ليا الشرف وأخدت الجائزة عليه"، والقطاع الثاني يتعلق بالعلوم الأساسية.


وذكرت محمود أن القطاع علوم الحياة والأرض ، يتعلق بالباحثين في علوم البحار ، والبيئة ، والعلوم التطبيقية وليست العلوم الأساسية ، مشيرة إلى أن الملف الذي قدمته هو عبارة عن ملف يقوم بتغطية عدد من الأبحاث المطلوبة ، مضيفة أنها تعمل في مجال البحث العلمي حوال 20 عامًا ، وأن الملف الذي قدمته يحتوي على أفضل ما قامت به من بحوثات خلال الـ 20 عامًا.


وأوضحت أن البحث في مجال البيئة هو عمل شيق للغاية ، مضيفة أن من ضمن البحوثات التي قدمتها هي أن باستخدام صور الأقمار الصناعية نتمكن من تتبع بقع الزيوت في البحار، وعملت في البحث على تقليل الأثار السلبية الناتجة من البقع النفطية ، بالإضافة إلى أن هناك بحث أيضًا يتعلق بتتبع التجمعات السمكية سواء مكانًا أو زمنًا. 

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