تعرف على تفاصيل تطوير ميناء السخنة .. شاهد

قال المهندس يحى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إنه يوجد فى مصر ١٥ ميناء بخلاف الموانى التخصصية على البحر المتوسط والأحمر .





واضاف المهندس يحى زكى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن ميناء السخنة تحديدا فى المدخل الجنوبي لقناة السويس .





وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إلى أنه ميناء مهم جدا فى حركة التجارة سواء الداخلة إلى البلد أو إلى التصدير ايضا للبحر الاحمر بشكل عام.





وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن الدولة تسعى لرفع مستوى كافة الخدمات الموجودة فى ميناء السخنة .





وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أنه بدأ العمل بالفعل فى ميناء السخنة لتحقيق المخطط المراد له هذا العام وتوفير عدد كبير من الأرصفة والساحات التى تضم مجموعة كبيرة من الحاويات .



