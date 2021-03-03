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تعرف على تفاصيل تطوير ميناء السخنة .. شاهد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:49 ص
ميناء السخنة
ميناء السخنة
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ريهام فيكتور
قال المهندس يحى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إنه يوجد فى مصر ١٥ ميناء بخلاف الموانى التخصصية على البحر المتوسط والأحمر .

واضاف المهندس يحى زكى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن ميناء السخنة تحديدا فى المدخل الجنوبي لقناة السويس .

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إلى أنه ميناء مهم جدا فى حركة التجارة سواء الداخلة إلى البلد أو إلى التصدير ايضا للبحر الاحمر بشكل عام.

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن الدولة تسعى لرفع مستوى كافة الخدمات الموجودة فى ميناء السخنة .

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أنه بدأ العمل بالفعل فى ميناء السخنة لتحقيق المخطط المراد له هذا العام وتوفير عدد كبير من الأرصفة والساحات التى تضم مجموعة كبيرة من الحاويات .

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