رياح وأمطار.. "نوة السلوم" تغرق قرى ومدن كفر الشيخ.. شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، طقسًا غير مستقر، بسبب هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على مدن وقرى المحافظة، بسبب نوة السلوم.





واتسم الطقس بالانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وهبوب الرياح في بعض المناطق، وهطول الأمطار في مناطق عديدة، ما أدى إلى توقف عمليات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس ونهر النيل.





وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، بتوقف حركة الصيد بميناء البحر المتوسط، ورسو المراكب بالميناء، إضافة إلى رسو المراكب بالقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.





وأعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا برفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.





وووجه محافظ كفر الشيخ تعليماته، لرؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.



