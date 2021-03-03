قوى عاملة البرلمان: تطوير مصانع الإنتاج الحربي يبشر بنهضة الصناعة الوطنية

ثمن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التطوير المتواصل لمصانع الإنتاج الحربي، وتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية نحو توطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.





وأوضح "عبد الفضيل"، خلال البيان الصادر له، أن قرار الرئيس بتطوير المصانع يؤكد بشكل كبير على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التركيز الكامل على الخطة الاستراتيجية للتطوير لزيادة الإنتاج من خلال تعميق التصنيع المحلى، وزيادة دور البحوث الفنية، والتعاون مع الشركات العالمية، واستكمال وتطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتأهيل الكوادر البشرية بالتدريب الفني التخصصي، وتغيير الثقافة وبناء القدرات.





وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطوير مصانع الإنتاج الحربي يأتي في ظل دورها الهام في تنمية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصناعة الوطنية، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الدور الأساسي في إنتاج وتطوير المعدات العسكرية.