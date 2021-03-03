ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار ناصر العسكرية يوضح التهديدات والتحديات المشتركة بين مصر والسودان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:55 م
وزيرة الخارجية السودانية
وزيرة الخارجية السودانية ووزير الخارجية المصري
Advertisements
ندى رأفت

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: إن زيارة وزيرة الخارجية السودانية لمصر أمس، اجتماعها مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية المصري، دليل على قوة الشراكة الاستراتيجية ، بالإضافة إلى وجود بُعد أمن قومي مباشر للسودان، حيث إن الأمن القومي السوداني يرتبط بالأمن القومي المصري.

وأضاف "عادل العمدة" في مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن هذه اللقاءات تعمل على إنشاء علاقات جيدة ومتميزة بين البلدين في مجالات الشراكة المختلفة .

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إلى أن كلمة رئيس الأركان أمس ، بأن هناك تحديات مشتركة بين البلدين ، لأن المصير والمصلحة واحدة ، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية ، مشيرًا إلى أن المنطقة تعاني من أزمات كبيرة ومختلفة على كافة الاتجاهات ، وأزمات تغفل عنها الدولة المصرية ، والدولة السودانية .

وتابع " العمدة " ، أن هناك علاقات تتطلب التواصل المستمر بين البلدين ، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تهديدات مشتركة بينهم ، أهمها الإرهاب ومكافحته ، والهجرة الغير مشروعة ، والتسلل عبر الحدود ، مؤكدًا أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون في العلاقات المصرية السودانية.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية أمام النواب: مصر دولة قوية وعلاقاتها مميزة مع الدول العربية.. نعمل بشكل إيجابي إزاء الأوضاع بليبيا.. وعلاقات القاهرة وواشنطن استراتيجية

اللواء عادل العمدة: التدريبات المشتركة للقوات المسلحة تنمى القدرات القتالية.. فيديو

اللواء عادل العمدة يكشف عن أهم أوجه التعاون بين مصر وأمريكا.. فيديو

وزير الخارجية السودانية: نتمنى زيارة الرئيس السيسي لبلادنا خلال الفترة المقبلة.. فيديو

وزيرة خارجية السودان: العلاقة بين القاهرة والخرطوم تتطلب الانتقال من خانة الكلمات إلى العمل الاستراتيجي

منها التدريبات المشتركة وأمن الحدود .. تفاصيل زيارة رئيس الأركان للسودان

ترشيحاتنا

فيديو جراف| لو رخصتك منتهية هتدفع 3 آلاف جنيه.. غرامات مالية في قانون المرور

فى عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سهير رمزى

الهلال السوداني يعتذر لحمادة صدقي ويتوصل لاتفاق مع مساعد مورينيو

القضاء الإداري يؤيد ترشح ضياء رشوان في انتخابات نقابة الصحفيين

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

بعد بيان مصر والسودان.. تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021