مستشار ناصر العسكرية يوضح التهديدات والتحديات المشتركة بين مصر والسودان

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: إن زيارة وزيرة الخارجية السودانية لمصر أمس، اجتماعها مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية المصري، دليل على قوة الشراكة الاستراتيجية ، بالإضافة إلى وجود بُعد أمن قومي مباشر للسودان، حيث إن الأمن القومي السوداني يرتبط بالأمن القومي المصري.

وأضاف "عادل العمدة" في مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن هذه اللقاءات تعمل على إنشاء علاقات جيدة ومتميزة بين البلدين في مجالات الشراكة المختلفة .

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إلى أن كلمة رئيس الأركان أمس ، بأن هناك تحديات مشتركة بين البلدين ، لأن المصير والمصلحة واحدة ، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية ، مشيرًا إلى أن المنطقة تعاني من أزمات كبيرة ومختلفة على كافة الاتجاهات ، وأزمات تغفل عنها الدولة المصرية ، والدولة السودانية .

وتابع " العمدة " ، أن هناك علاقات تتطلب التواصل المستمر بين البلدين ، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تهديدات مشتركة بينهم ، أهمها الإرهاب ومكافحته ، والهجرة الغير مشروعة ، والتسلل عبر الحدود ، مؤكدًا أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون في العلاقات المصرية السودانية.