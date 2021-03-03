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رياضة

هنجيب منين..المصري يتحدث عن تطورات أزمة الأندية مع اتحاد الكرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:23 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري عن موقف النادي من طلب اتحاد الكرة لأندية الدوري بتحمل نفقات المسحات الطبية.
وأكد طارق في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن المصري لن يتحمل تلك النفقات مشددا أن الأندية تعاني من ضعف الموارد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

وأضاف أن النادي المصري " حيجيب منين علشان يدفع" مشددا أن ما يحدث يهدد الكرة المصرية 

وأضاف أن اتحاد الكرة ارسل خطاب يخطر الأندية بتوقيع غرامة ١٠ آلاف جنيه حال عدم إجراء المسحة الطبية لأي للاعب

وتابع أن وزارة الرياضة يجب أن تتدخل لحل تلك الأزمة.

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