مرصد الأزهر: نحارب فكرة المدينة الفاضلة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية

قال أحمد فيصل ، باحث في مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، إن منظمات المجتمع المدني هي منظمات معنية بمحاربة الجهل والفقر ، والعديد من الأشكال السلبية الأخرى في المجتمعات .
وأضاف فيصل ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن مكافحة الجهل والفقر من أهم عناصر مكافحة الأفكار الهدامة التي تروج لها الجماعات المتطرفة، لأنها تنشأ في بيئة يعم فيها الجهل والأمية والفقر.
وأشار إلى أن داعش استقطبت بعض الشباب الذين يعانون من الأمية الدينية ويعيشون في الفقر والجهل، وزرعت فيهم الأفكار الهدامة ، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني تعمل في البيئة الفقيرة، وبالتالي فإن المرصد يحاول عقد شراكات مختلفة مع كل هذه المنظمات المعنية بنشر العلم والوعي ومحاربة الأمية الدينية.
وأكد أن هناك أكثر من 55 ألف جمعية خيرية بمصر، عقدنا اشراكات وبروتوكولات تعاون مع بعضها، حيث تستعين ببعض باحثينا لتنظيم ورش عمل ولقاءات مفتوحة مع شباب كثر، وفي فترة أزمة نظمنا ورش عمل لشباب بعض هذه المنظمات، وهي تتكون من يوم واحد، لتوعيتهم بطرق استقطاب الشباب وتزرع فيهم نصوصا حرفوا مفاهيمها .