ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مرصد الأزهر: نحارب فكرة المدينة الفاضلة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:34 م
أحمد فيصل
أحمد فيصل
Advertisements
ريهام فيكتور
قال أحمد فيصل ، باحث في مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، إن منظمات المجتمع المدني هي منظمات معنية بمحاربة الجهل والفقر ، والعديد من الأشكال السلبية الأخرى في المجتمعات .

وأضاف فيصل ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن مكافحة الجهل والفقر من أهم عناصر مكافحة الأفكار الهدامة التي تروج لها الجماعات المتطرفة، لأنها تنشأ في بيئة يعم فيها الجهل والأمية والفقر.

وأشار إلى أن داعش استقطبت بعض الشباب الذين يعانون من الأمية الدينية ويعيشون في الفقر والجهل، وزرعت فيهم الأفكار الهدامة ، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني تعمل في البيئة الفقيرة، وبالتالي فإن المرصد يحاول عقد شراكات مختلفة مع كل هذه المنظمات المعنية بنشر العلم والوعي ومحاربة الأمية الدينية.

وأكد أن هناك أكثر من 55 ألف جمعية خيرية بمصر، عقدنا اشراكات وبروتوكولات تعاون مع بعضها، حيث تستعين ببعض باحثينا لتنظيم ورش عمل ولقاءات مفتوحة مع شباب كثر، وفي فترة أزمة نظمنا ورش عمل لشباب بعض هذه المنظمات، وهي تتكون من يوم واحد، لتوعيتهم بطرق استقطاب الشباب وتزرع فيهم نصوصا حرفوا مفاهيمها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيمنار مرصد الأزهر يناقش مفهوم الحرية الدينية وضوابطها

مرصد الأزهر: ليس من حق أحد استخدام اسم الله لتبرير الأعمال البربرية

مستشار سفارة أوزبكستان بالقاهرة: مرصد الأزهر أصبح قدوة للعالم في مكافحة التطرف

حمايتهم واجب عليك.. مرصد الأزهر يطلق حملة لتوعية الأسرة بخطورة التطرف

مرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تروج للمدينة الفاضلة لاستقطاب الشباب

باحثة بالأزهر: 500 طالب من 15 جامعة مصرية شاركوا بـ اسمع واتكلم

ترشيحاتنا

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

وزير الرياضة يعلن تفاصيل دفعة جديدة من المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك"

مشهد مروع.. لحظة اصطدام شاحنة بسيارة مزدحمة بالركاب.. شاهد

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

تشييع جثمان والدة رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021