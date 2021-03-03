مرصد الأزهر: نحارب فكرة المدينة الفاضلة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية

قال أحمد فيصل ، باحث في مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، إن منظمات المجتمع المدني هي منظمات معنية بمحاربة الجهل والفقر ، والعديد من الأشكال السلبية الأخرى في المجتمعات .





وأضاف فيصل ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن مكافحة الجهل والفقر من أهم عناصر مكافحة الأفكار الهدامة التي تروج لها الجماعات المتطرفة، لأنها تنشأ في بيئة يعم فيها الجهل والأمية والفقر.





وأشار إلى أن داعش استقطبت بعض الشباب الذين يعانون من الأمية الدينية ويعيشون في الفقر والجهل، وزرعت فيهم الأفكار الهدامة ، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني تعمل في البيئة الفقيرة، وبالتالي فإن المرصد يحاول عقد شراكات مختلفة مع كل هذه المنظمات المعنية بنشر العلم والوعي ومحاربة الأمية الدينية.



