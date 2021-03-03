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فن

موقف إنسانى للراحلة أحلام الجريتلى ... تفاصيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:19 م
أحلام الجريتلى
أحلام الجريتلى
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مريم عزت
كشف المخرج صبحى يوسف، عن موقف انسانى عن الراحلة احلام الجريتلي. 

وكتب خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك "  كان زمان السفر الرسمي للمهرجانات المسرحية ليس بالساهل حيث كانت المهرجانات قليلة والسفر لا يتم الا من خلال وزارة الثقافة، لذلك عندما تلقينا دعوة للسفر الى المملكة المغربية بمسرحية من إخراجي رفض بعض المسئولين سفر الطفل المشارك في العرض في دور اساسي بحجة انه صغير ولا أحد يتحمل مسئولية سفره".


وأضاف " كانت الفنانة الرائعة احلام الجريتلي أحد ابطال العرض قالت أنا اتحمل مسئوليته (وهي التي لا تنجب)، في المغرب اصبح الطفل يشاركها غرفتها في كل مدينة عرضنا فيها، تعد له طبقه قبل طبقها وتطعمه بيدها وتساعده في ارتداء ملابسه، اعطتنا وزارة الثقافة المغربية بوكيت موني يستوي فيه الجميع، اعطى نصيبه لأحلام وقال لها انا عايز اشتري هدايا لأمي واخواتي". 

وأشار:  كانت احلام تصطحبه للأسواق وتشتري له كل ما يريد وتزيد بأن تشتري له أشياء له شخصيا. وعند العودة الى القاهرة أعطته احلام المبلغ الذي اعطاها اياه كاملا فقال لها والهدايا اللي اشتريناها ، قالت له دول هدية مني ياحبيبي .
الله يرحمك يا أحلام " 


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