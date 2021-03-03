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فن

حين تلاقينا أعطتني دون حساب.. كلمات حزينة من زوج أحلام الجريتلي في رثائها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:27 ص
احلام الجريتلي وزوجها
احلام الجريتلي وزوجها
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سعيد فراج
رثا الدكتور شيرين حسين، زوج الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، زوجته، بكلمات حزينة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب زوج أحلام الجريتلي: «شكرا لكم جميعا على العزاء والمواساة .. اشكركم ...لكل حروف المحبة واتصالكم وحضوركم معي ... عبراتي تسبقني رحلت حبيبتي احلام الجريتلي غادرت دنيانا الفانية وتركتني قدر الله وما شاء فعل ...اللهم اجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا». 

وتابع: «حين تلاقينا ...اعطتني دون حساب ...تلك كانت خصلتها مع كل الناس ... اطالع في وجوهكم  جميعا محبة احلام لكم ومنكم ... اشكركم ...ادعوا لها بحسن الجزاء من العلي القدير بما قدمته من خير وابداع في تواضع ودون افتخار وبحب لكم وللوطن .. حبيبتي احلام نلتقي علي خير ...أحبك». 

وشُيعت جنازة الفنانة أحلام الجريتلي، أول أمس الاثنين، من مسجد القبة الفداوية بمنطقة العباسية، عقب صلاة الظهر، وأداء صلاة الجنازة عليها، بحضور عدد من الأهل والأقارب. 

وشهدت جنازة أحلام الجريتلي، غيابا تاما للنجوم في وداع الفنانة القديرة، في ظل حضور الأهل والأصدقاء لإلقاء نظرة الوداع على جثمانها قبل أن يواري الثرى. 

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، يوم الأحد 28 فبراير، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو". 
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