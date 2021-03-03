طلاب اولى ثانوي : الامتحانات سهلة والسيستم شغال كويس معانا





وأشاد الطلاب بمستوى اسئلة الامتحانات اليوم ، مشيرين إلى أنها لم تخرج عن المنهج الذي تم دراسته في الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020/2021.





كما عبر الطلاب عن ارتياحهم لفكرة الامتحان الالكتروني ، ونفوا تماما حدوث أي مشكلات تقنية على سيستم الامتحان اليوم أثناء سير امتحاني الرياضيات واللغة الاجنبية الثانية.





وعلى جانب آخر .. عبر طلاب الصف الأول الإعدادي عن ارتياحهم لمستوى الامتحان متعدد التخصصات الذي ادوه اليوم على مناهج الفصل الدراسي الأول في جميع المواد.





حيث أكد الطلاب لموقع صدى البلد أن الامتحان اسئلته كلها من داخل المنهج ، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط ، بينما أشار بعض الطلاب إلى وجود جزئيات بسيطة في الامتحان للطالب الممتاز.





وأوضح الطلاب أن فكرة الامتحان المجمع فكرة جيدة ولم تتسبب في توتر اثناء الإجابة، بل انها افضل من فكرة أداء امتحان كل مادة على حدة.









انتهى طلاب الصف الاول الثانوي ، من اداء امتحاني الرياضيات واللغة الاجنبية الثانية بشكل إلكتروني على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت.