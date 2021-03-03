ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب اولى ثانوي : الامتحانات سهلة والسيستم شغال كويس معانا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ياســـمين بدوي
انتهى طلاب الصف الاول الثانوي ، من اداء امتحاني الرياضيات واللغة الاجنبية الثانية بشكل إلكتروني على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت.

وأشاد الطلاب بمستوى اسئلة الامتحانات اليوم ، مشيرين إلى أنها لم تخرج عن المنهج الذي تم دراسته في الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020/2021.

كما عبر الطلاب عن ارتياحهم لفكرة الامتحان الالكتروني ، ونفوا تماما حدوث أي مشكلات تقنية على سيستم الامتحان اليوم أثناء سير امتحاني الرياضيات واللغة الاجنبية الثانية.

وعلى جانب آخر .. عبر طلاب الصف الأول الإعدادي عن ارتياحهم لمستوى الامتحان متعدد التخصصات الذي ادوه اليوم على مناهج الفصل الدراسي الأول في جميع المواد.

حيث أكد الطلاب لموقع صدى البلد أن الامتحان اسئلته كلها من داخل المنهج ، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط ، بينما أشار بعض الطلاب إلى وجود جزئيات بسيطة في الامتحان للطالب الممتاز.

وأوضح الطلاب أن فكرة الامتحان المجمع فكرة جيدة ولم تتسبب في توتر اثناء الإجابة، بل انها افضل من فكرة أداء امتحان كل مادة على حدة.


Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021