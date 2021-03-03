طلاب اولى ثانوي : الامتحانات سهلة والسيستم شغال كويس معانا

انتهى طلاب الصف الاول الثانوي ، من اداء امتحاني الرياضيات واللغة الاجنبية الثانية بشكل إلكتروني على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت.
وأشاد الطلاب بمستوى اسئلة الامتحانات اليوم ، مشيرين إلى أنها لم تخرج عن المنهج الذي تم دراسته في الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020/2021.
كما عبر الطلاب عن ارتياحهم لفكرة الامتحان الالكتروني ، ونفوا تماما حدوث أي مشكلات تقنية على سيستم الامتحان اليوم أثناء سير امتحاني الرياضيات واللغة الاجنبية الثانية.
وعلى جانب آخر .. عبر طلاب الصف الأول الإعدادي عن ارتياحهم لمستوى الامتحان متعدد التخصصات الذي ادوه اليوم على مناهج الفصل الدراسي الأول في جميع المواد.