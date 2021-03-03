بعد وفاة والدتها.. رضوى الشربيني تتصدر جوجل

، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاة والدتها متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الإعلامية رضوى الشربينى أعلنت وفاة والدتها وكتبت، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".



