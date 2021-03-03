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فن

بعد وفاة والدتها.. رضوى الشربيني تتصدر جوجل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:32 م
رضوى الشربيني ووالدتها
رضوى الشربيني ووالدتها
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آيه عاطف
تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاة والدتها متأثرة بفيروس كورونا المستجد.
وكانت الإعلامية رضوى الشربينى أعلنت وفاة والدتها وكتبت، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وتابعت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمى فىً ذمة الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة". 

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