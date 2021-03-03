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فن

انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:37 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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منار نور - على الخشاب - محمد زاهر - عمرو سيد
انهارت منذ قليل الإعلامية رضوى الشربينى بالبكاء خلال تشييع جثمان والدتها من مسجد السيدة نفيسة، وسط عدد كبير من الأقارب والأصدقاء. 


وكانت الإعلامية رضوى الشربينى أعلنت وفاة والدتها وكتبت، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".


وتابعت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمى فىً ذمة الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة". 
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور
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