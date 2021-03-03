وزير الخارجية القطري يشكر مصر على جهودها خلال رئاسة مجلس الجامعة العربية.. فيديو

قدم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التحية والشكر لجمهورية مصر العربية على الجهود التي بذلتها خلال ترؤسها لأعمال الدورة الماضية لمجلس جامعة الدول العربية .

وكشف عبد الرحمن آل ثانى، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية اليوم، الأربعاء، عن تخصيص الأمير تميم بن حمد منحة بقيمة 360 مليون دولار على مدى عام كامل لدفع رواتب للموظفين وتوفير مساعدات مالية للأسر المحتاجة لصعوبة الأحوال المعيشية فى فلسطين.

وأكد أن التسوية العادلة الشاملة للقضية الفلسطينية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الالتزام بحل الدولتين وفقأ للأساس الدولي وقرارات جامعة الدول العربية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.









وأوضح أن القضية الفلسطينية تأتى على رأس أولويات بلاده، مجددا التأكيد على موقف دولة قطر الداعم لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.









وجدد وزير خارجية قطر الدعوة للمجتمع الدولى من أجل العمل الجاد لاستئناف عملية السلام وإنهاء الاحتلال والاستيطان فى الأراضى العربية المحتلة والحل العادل لمسألة اللاجئين وإجبار السلطات الإسرائيلية عن الامتناع عن كل ما يقود حل الدولتين.