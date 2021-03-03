اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تجتمع بالمرشحين

عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة خالد ميري، اجتماعًا لجميع المرشحين، بمسرح النقابة.





واستمعت اللجنة لطلبات واقتراحات عدد من المرشحين، بداية بتوفير الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتجهيز اللجان وتوفير وسائل الراحة واستراحات لكبار السن وتنظيم عملية الدخول والخروج .





من جانب اخر قال الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، انه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء و وزارة الداخلية لغلق عبد الخالق ثروت اثناء انتخابات التجديد النصفى وتنظيم مجموعة من اللجان بالشارع .





وشدد خالد ميرى خلال اجتماع اللجنة مع المرشحين على أنه لن يسمح بدخول مقر اللجان بدون كمامة.





من جانب اخر اوضح ميرى ان عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل 9915 عضوا وأن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى 5 مارس يكتمل ب 5 آلاف عضو.



