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وزير خارجية الأردن: نحتاج إلى برنامج عملٍ لتحديد خطوات عملية لمواجهة التحديات المشتركة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:03 م
أيمن الصفدي ، وزير
أيمن الصفدي ، وزير خارجية الأردن
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ندى رأفت

قال أيمن الصفدي ، وزير خارجية الأردن ، إننا نحتاج إلى برنامج عملٍ لتحديد خطوات عملية في مواجهة التحديات المشتركة ، ليكون منطلقًا لمشروع عربي مؤثر ، لإدارة قضايانا وحماية مصالحنا ، بعد غياب طويل بيننا.

وأضاف أيمن الصفدي ، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، أن عبر هذا المشروع ، لابد من أن نعتمد على آليات عملٍ مؤسسية ، تضمن دورًا عربيًا جماعيًا في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ، يحفظ وحدتها وتماسكها ، ويخلصها من الإرهاب وجميع القوات الأجنبية منها .

وعقب وزير خارجية الأردن ، قائلًا : " هذه كارثة يجب أن تنتهي ، وكفى خرابًا ، وكفى معاناة لشعب عربي كريم ".

وأكمل أن لابد أن يكون لنا دور جماعي أيضًا في دعم جهود حل الأزمة الليبية ، والأزمة اليمنية ، وما يسببونه من خراب ومعناه ، مضيفًا أنه  يجب دعم الحكومة العراقية في جهودها من أجل تثبيت الاستقرار ومحاربة الإرهاب ، وحماية الدولة العربية .

وأكد أن كل هذا ضروري ، لان كل هذه التحديات تهدد مصالحنا جميعًا ، وأننا جميعًا نعاني من تابعتها الكارثية ، مؤكدًا أن أمن الخليج العربي هو أمننا جميعًا ، منوهًا إلى وقوفنا الكامل وتضامنا المطلق على الأشقاء في المملكة العربية السعودية في أي خطوة يتخذها لحماية أمنهم ، ومصالحهم ، ومواجهة كل التحديات .

ونوه إلى أن تحت مظلتنا العربية ، هناك ضرورة لتعزيز العمل المؤسسي ، في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية ، والتعليمية ، وفي الأمن الغذائي ، والدوائي وغيرها ، من أجل تحقيق التكامل العربي الحقيقي الذي يعظم قدراتنا على الإفادة من طاقتنا البشرية الكبيرة ومواردنا العديدة .

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