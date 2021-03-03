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فلسطين: نحذر دولة الاحتلال من التعرض للانتخابات التشريعية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:20 م
رياض المالكي، وزير
رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين
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ياسمين القصاص
قال رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، إننا نحذر من دخول الاحتلال دولة فلسطين أو التعرض للانتخابات والتأثير فيها، وقدم الشكر لمصر التي رعت هذه الجهود الأخيرة حتى استكمال هذا العرس الديمقراطي، كما وجه الشكر لدولة قطر على جهودها المستمرة لإنجاح المصالحة.

وأضاف وزير خارجية فلسطين، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لجامعة الدول العربية اليوم، أن إسرائيل سوف تستمر  فى ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات اليومية على شعبنا الأعزل مع عدم التزامها بالمنصوص عليها بالقانون الدولي والقرارات الأممية وحتى الاتفاقيات الثنائية الموقعة، لافتا إلى تصريحات الناطق بلسان الخارجية الأمريكية الذى طالب إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

وأكد أنه في إطار الحديث عن القضية الفلسطينية وجب القول "بأننا متفائلون أكثر من أي وقت مضى لإنهاء حالة الانقسام التي استمرت حوالي 15 عامًا من خلال العمل الجاد نحو الانتخابات، التي تعتبر الباب الذي تم فتحه لنا للعبور نحو المصالحة ولم شمل العائلة الفلسطينية الكبيرة". 

وأشار وزير خارجية فلسطين، إلى أننا "نرفض تدخل أي جهة في هذه الانتخابات، سياسيا أو تمويلا، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أننا نأمل دعم الجميع في تحفيز كل القوى الفلسطينية على العمل بصالح انتخابات ديمقراطية شفافة تعكس رغبة الناخب الفلسطيني لمواجهة تحديات المرحلة".
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