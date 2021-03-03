فلسطين: نحذر دولة الاحتلال من التعرض للانتخابات التشريعية

قال رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، إننا نحذر من دخول الاحتلال دولة فلسطين أو التعرض للانتخابات والتأثير فيها، وقدم الشكر

لمصر التي رعت هذه الجهود الأخيرة حتى استكمال هذا العرس الديمقراطي، كما وجه الشكر لدولة قطر على جهودها المستمرة لإنجاح المصالحة.