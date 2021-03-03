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رياضة

هاني سعيد يكشف تفاصيل أزمة شارة الكابتن فى بيراميدز وطبيعة عمل ميدو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:36 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف هاني سعيد المدير الرياضي لـ نادي بيراميدز عن حقيقة وجود خلافات في "غرفه ملابس" الفريق خلال الفترة الحالية بسبب ازمة شاره الكابتن.

وأكد هاني سعيد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الفريق لا يعاني من أي ازمات في غرفه الملابس من شانها التاثير السلبي على مسيره الفريق في الدوري المصري او كأس الكونفدرالية.

وأضاف أن جميع فرق الدوري المصري لديها بعض الازمات في غرفه الملابس ولكن ليس بشكل يؤثر على مسيره الفريق.

وعن أروابارينا المدير الفني للفريق وحقيقة رحيله عن النادي بسبب نتائج الفريق السيئة اكد ان المدرب باق في الفريق ولن يرحل مشددا على ان مجلس الادارة يدعمه ولن يتعامل معه بالقطعه.

وعن ميدو وعمله في النادي قال ان عمله لا يتعارض مع عمل ميدو الذى يختص بالمباريات بينما عمله خاص بالادارة والنادي. 
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