في غضون أسبوعين.. أول لقاح مصري لـ كورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية.. فيديو

تبدأ مصر إجراء تجارب سريرية فى غضون أسبوعين على لقاح مصرى بنسبة ١٠٠٪؜ .





وبحسب تقرير عرضته قناة سكاي نيوز، يستعد الفريق البحثي لتحضير الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المصرى بعد تصنيعه للدخول فى التجارب السريرية لنحو ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف متطوع فور موافقة هيئة الدواء المصرية على إنتاج الجرعات الأولى.





وأوضح التقرير أن الفريق البحثي المصرى الذى يعمل على إنتاج اللقاح بدأ عمله منذ ٦ أشهر لإنتاج لقاح كورونا محليًا، وسط نتائج وصفت بالمبشرة دون تسجيل أثار جانبية.





وأضاف التقرير أن اللقاح يعتمد على تقنية الفيروس المثبط أو المُعطل، مشيرًا إلى انها نفس التقنية المستخدمة فى لقاح سينوفارم الصيني الذى تم استخدامه فى تطعيم الاطقم الطبية والمواطنين فى وقت لاحق.





ولفت التقرير إلى أن الفرق البحثية بالمركز القومي للبحوث تعمل على لقاح آخر يعتمد على تقنية تحميل جين فيروس كورونا على فيروس الإنفلونزا H1N1 لتوفير نوعين من الحماية للإنفلونزا وكورونا فى المقام الأول، مضيفًا انه لن يتم تسمية اللقاح إلا بعد الانتهاء من التجارب السريرية.



