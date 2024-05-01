التعليم تعلن إجراءات إعادة التدريبات للدفعة الأولى بـ«مسابقة 30 ألف معلم»

بعد إلغاء التكليف منذ 22 عاما..

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، تفاصيل إعلان التعليم إجراءات إعادة التدريبات للدفعة الأولى بـ«مسابقة 30 ألف معلم»، قائلا: إن الهدف من المسابقة تعيين إجمالي 150 ألف معلم على مدي الخمس سنوات بناءا على تعليمات الرئيس السيسي لسد جزء من العجز الموجود فى الوزارة من المعلمين، بعد تم إلغاء تكليف خريجي كليات التربية من حوالي 22 عام.

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن العجز وصل إلى ما يقرب من حوالي 400 ألف معلم، موضحا أن المسابقة الأولي بإجمالي 30 ألف معلم، وعندما سحب الأوراق الخاص بهم وجدوا أن من ينطبق عليه شروط التقدم لهذه المسابقة حوالي 28 ألف ونصف.

وتابع الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن المسابقة لها عدة مراحل، مرحلة تقوم بها وزارة التربية والتعليم، ومرحلة للجهاز المركزي من أجل الإختبارات الإلكترونية فى المعلومات العامة والتربوية وكل الأشياء التي تضمن أن المعلم متميز، ثم مرحلة أخري تتم من خلال الكلية الحربية وهو الجانب الرياضي والنفسي وغيرها.

وأشار إلى أن النتيجة النهائية هو نجاح حوالي 14 ألف معلم، وعندما تقدم المعلمين بتظلمات تحدد أنه مع بداية الشهر الجديد يتقدموا بإجراء الإختبارات فيما رسبوا به فقط، متابعا أن المرحلة الثانية تتم خلال هذا الشهر مع التقدم للمتخلفين فى بعض التخصصات بالمرحلة الأولي.