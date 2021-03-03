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أخبار العالم

هذه البحرين.. كتاب لوزارة الإعلام عن إنجازات الملك حمد بن عيسى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:46 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، اليوم في قصر الصخير وزير شؤون الإعلام بالمملكة  علي بن محمد الرميحي ، حيث اهداه كتابًا بعنوان «هذه البحرين»، وهو عبارة عن دراسة مقارنة علمية من إعداد إدارة الأخبار بوزارة شؤون الإعلام.

وبدوره؛ وجه ملك البحرين شكره وتقديره على هذا الإصدار القيم، مشيدا بما يحتويه من معلومات مهمة تعكس التطور الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف المجالات. 

كما اثني العاهل البحريني بالجهود الطيبة التي بذلها القائمون على إعداد هذا الكتاب العلمي، الذي يُعد مرجعًا يؤرخ الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق النماء والازدهار للوطن والمواطن.

وثمن أيضا  الجهود الوطنية التي تبذلها وزارة شؤون الإعلام للقيام بدورها في الارتقاء بقطاع الإعلام والاتصال، متمنيًا لـ وزير شؤون الإعلام ومنتسبي الوزارة كل التوفيق والنجاح.

 ويعد كتاب «هذه البحرين»  ترجمة لأفكار ملك البحرين في توثيق المنجزات الوطنية بحسب ماذكر علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام حيث وجه له الشكر علي دعمه الدائم وتوجيهاته المستمرة لتطوير عمل وزارة شؤون الإعلام بما يعزز النهضة الوطنية الشاملة.

وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن هذا الكتاب يعد نتاج جهد علمي متواصل لمدة تجاوزت سنة كاملة من البحث والتحليل والمقارنة بين مملكة البحرين وعدد من دول العالم استنادًا إلى مصادر علمية دولية، مشيدًا بجهود إدارة الأخبار في إعداد هذا الكتاب الذي يوثق إنجازات مملكة البحرين في عدد كبير من المؤشرات التنموية المهمة على المستوى الدولي.
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