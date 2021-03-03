في عيد ميلادها الـ 71.. أجرأ إطلالات سهير رمزي بعد خلعها الحجاب

تحتفل الفنانة سهير رمزي اليوم، الأربعاء، بعيد ميلادها الـ 71، فقد دخلت عالم الفن منذ نعومة أظافرها وهي بعمر السادسة برفقة والدتها الفنانة درية أحمد، وتربت على أجواء السينما والتصوير والفنانين.









وتعد الفنانة سهير رمزى؛ من فنانات الزمن الجميل التى تتميز بجمالها وأناقتها ؛ ولكنها اثارت بها الجدل فى الفترة الأخيرة بعد خلعها الحجاب.











قدمت سهير رمزي العديد من الأدوار في السينما والدراما، وكانت تتميز بالأدوار الجريئة في السينما، والتي صنعت شهرتها في فترة، ومن ثم اعتزلت الفن وقررت ارتداء الحجاب ولكنها عادت مرة أخرى بعد سنوات وغياب طويل وخلعت الحجاب.