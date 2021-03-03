ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير خارجية قطر يرد على سؤال حول علاقة الدوحة بتركيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:07 م
وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر
Advertisements
ميس رضا
رد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، على سؤال وجهه الصحفيون له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، حول التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والموقف القطري من القضية الفلسطينية.


وأشار آل ثاني في رده،  إلى أن الموقف العربي في دعم القضية الفلسطينية الذي يقوم على قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن الدول العربية ستتعامل بإيجابية مع أي إدارة أمريكية تتعاطى مع القضية الفلسطينية من هذا المنطلق.


وفي رده على سؤال حول العلاقات بين دولة قطر وكل من تركيا وإيران في ظل تدخل الدولتين في شؤون الدول العربية،  قال الوزير القطري إن هناك خلطًا بين ما يتعلق بالعلاقات الثنائية للدول وبين العلاقات في إطار الجامعة العربية ونحن نرفض التدخل في الشئون الداخلية لدولة قطر أو أي دولة أخرى، و لكل دولة الحق في حفظ أمنها وسيادتها واتخاذ الإجراءات الملائمة لها في تحقيق ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل قناة الجزيرة جزء من مفاوضات المصالحة العربية؟.. وزير خارجية قطر يجيب

قطر تحدد موقفها من الخلاف بين تركيا ودول الخليج

الأمر مرهون به.. شرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

وزير خارجية قطر: الاجتماع الطارئ للوزارى العربي رسالة واضحة للمجتمع الدولي على توافقنا بشأن حل القضية الفلسطينية

وزير الخارجية القطري يشكر مصر على جهودها خلال رئاسة مجلس الجامعة العربية.. فيديو

فلسطين: نحذر دولة الاحتلال من التعرض للانتخابات التشريعية

ترشيحاتنا

طرد مصطفى محمد من مباراة جلاتا سراي وأنقرة جوجو

شديد البرودة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الخميس

ضربه بالكوع.. شاهد لحظة طرد مصطفى محمد بمواجهة جالاتا سراى وأنقرة

بين السماء والأرض.. 4 مصابين في سقوط مصعد بغرب القناة

في الصيدليات بالمجان .. بشرى سارة يزفها وزير الصحة السعودي بشأن لقاح كورونا

تأجيل مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي 72 ساعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة..علاقة الأذن الداخلية بتوازن الحركة.. من هم المهددون بفقدان السمع؟.. وأعراض وعلاج السل الكامن

أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2021 بالسوق المصري | صور

شاهد.. مزاد سيارات حوادث عالمية "جديد فى مصر"