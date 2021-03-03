وزير خارجية قطر يرد على سؤال حول علاقة الدوحة بتركيا

رد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، على سؤال وجهه الصحفيون له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، حول التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ، والموقف القطري من القضية الفلسطينية.









وأشار آل ثاني في رده، إلى أن الموقف العربي في دعم القضية الفلسطينية الذي يقوم على قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن الدول العربية ستتعامل بإيجابية مع أي إدارة أمريكية تتعاطى مع القضية الفلسطينية من هذا المنطلق.







