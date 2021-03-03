ظهور جبل من الذهب في الكونغو.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يعرض ظهور "جبل الذهب في الكونغو".





وأوضحت أن وسائل إعلام إفريقية سلطت الضوء على مقطع فيديو تم تداوله في الإنترنت على نطاق واسع يظهر سكان قرية في الكونغو وقد اكتشفوا جبلا مليئا بالذهب، على حد قول هذه المصادر.





وأشارت إلى أن وسائل الإعلام لم تؤكد اكتشاف جبل الذهب أو تحدد تاريخ اكتشافه، كذلك لم تحدد تاريخ نشر الفيديو، وأطلقت على الفيديو اسم "جبل من الذهب في الكونغو".





واختتمت أنه يظهر في الفيديو الذي تم تداوله قرويون كخلية نحل وهم يحفرون في جبل يحتوي على رواسب الذهب ويأخذون التربة إلى منازلهم من أجل غسل الرواسب واستخراج الذهب، لكن الأمر اللافت في المقطع هو عدم وجود قوات أو حرس يقومون بحماية المنجم، الأمر الذي قد يثير الشكوك حوله.