طلاب 2 ثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس إلكترونيا .. اليوم

يؤدي اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 ، طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان إلكترونيا ، في مادتي "اللغة الأجنبية الثانية" و"علم النفس والاجتماع".
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، حسب المحافظة كما يلي :
- بالنسبة لطلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح والاقصر وشمال سيناء : ( يبدأ امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 10 صباحا - ويبدأ امتحان علم النفس والاجتماع من 11 صباحا لـ 12 ظهرا )
- بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، وأسيوط : ( يبدأ امتحان اللغة الاجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 11 صباحا - ويبدأ امتحان علم النفس من 12 ظهرا لـ 1 ظهرا )