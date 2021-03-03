إنقاص الوزن وتحسين الذاكرة .. فوائد غير متوقعة للنعناع

يعرف النعناع بخصائصه الطبية حيث أوراقه عشب رائع حقًا ويمكن استخدامه لعلاج اغلب المشاكل التى نعانى منها ، وهي واحدة من أقدم أعشاب الطهي التي عرفها الإنسان.





ووفقا لما ذكره موقع " timesofindia " النعناع له خصائص طبية رائعة ومصدر غني للبوليفينول، لها خصائص طارد للريح ومضادة للتشنج، سور أوراقه النعناع منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على كميات قليلة جدًا من البروتينات والدهون، فهي تحتوي على كمية هائلة من فيتامين A و C و B المركب الذي يعزز الجلد وتقوية المناعة.





ومن الفوائد الغذائية الأخرى للنعناع أنه غني بالحديد والبوتاسيوم والمنغنيز التي تزيد من الهيموغلوبين وتحسن وظائف المخ، وإليكم اهم 10 فوائد صحية لأوراق النعناع يجب أن يعرفها المرء.





يساعد في الهضم





النعناع غني بمضادات الأكسدة والمنثول والمغذيات النباتية التي تساعد الإنزيمات على هضم الطعام، تمتلك الزيوت الأساسية في النعناع تأثيرات قوية مضادة للجراثيم ومطهرة تعمل على تهدئة تقلصات المعدة وتساعد على تخفيف الحموضة وانتفاخ البطن.





يعالج الربو





يمكن أن يؤدي تناول بانتظام إلى تخفيف احتقان الصدر. يعمل الميثانول الموجود في النعناع كمزيل للاحتقان ، فهو يساعد على تفكيك المخاط المتجمع في الرئة وكذلك تقليص الأغشية المتورمة في الأنف للسماح لك بالتنفس بشكل أسهل، ثناء استخدام النعناع ، تأكد من عدم تناول جرعة زائدة منه ، وإلا فإن ممر الهواء الخاص بك سوف يتهيج.





يعالج الصداع









يحتوي على المنثول الذي يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الألم. يمكن أن يؤدي تطبيق عصير النعناع على جبهتك وصدغيك إلى التخفيف من الصداع. كما أن بلسم قاعدة بودينا أو زيت النعناع فعالان في علاج الصداع.





يخفف التوتر والاكتئاب









من أهم مزايا النعناع أنه أكثر الأعشاب استخدامًا في العلاج بالروائح. بودينا أو النعناع له رائحة قوية ومنعشة يمكن أن تخفف من التوتر وتنعش الجسم والعقل.





يساعد النشاط الأبوطوجيني للنعناع على تنظيم مستويات الكورتيزول في الدم التي تؤدي إلى استجابة الجسم الطبيعية لتخفيف التوتر، استنشاق زيت الأساسي يمكن أن يطلق على الفور السيروتونين في الدم وهو ناقل عصبي معروف جيدًا لتخفيف أعراض التوتر والاكتئاب.





يجعل بشرتك صحية





له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في علاج حب الشباب والبثور على الجلد وتحتوي أوراق النعناع على كمية عالية من حمض الساليسيليك الذي يعمل كمضاد لحب الشباب، كما أنه يعمل كمطهر فعال للبشرة.





يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعدك في الحصول على بشرة نظيفة وشابة عن طريق إزالة الجذور الحرة من الجسم، من الطرق الأخرى التي تجعل من بشرتك صحية هي أنها تحتفظ بالرطوبة في الجلد ، وتزيل خلايا الجلد الميتة ، والأوساخ من مسام الجلد ، وتجعل البشرة تبدو مشرقة ومتناسقة.





العناية بالفم





يعد مضغ أوراق طريقة رائعة لتحسين صحة الفم والأسنان، يمكن أن تساعدك الزيوت الأساسية في على الحصول على نفس منعش، يمكن أن يساعدك استخدام غسول الفم الذي يحتوي على زيت النعناع على قتل البكتيريا في الفم وتزويدك بلثة وأسنان صحية.





حسن الذاكرة





وفقًا لبحث ، يمكن للنعناع تحسين الذاكرة واستعادة الوظيفة المعرفية للدماغ، يمكن أن يؤدي استهلاك بانتظام إلى زيادة قوة الدماغ عن طريق تحسين اليقظة والاحتفاظ بالذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى.





يعزز فقدان الوزن





تعمل الزيوت الأساسية فيه على تحفيز الإنزيمات الهضمية لزيادة تدفق الصفراء وتعزيز الهضم. كما أنه يساعد في تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام وعندما يكون الجسم قادرًا على استيعاب العناصر الغذائية وامتصاصها بشكل صحيح ، يزداد التمثيل الغذائي لديك، زيادة التمثيل الغذائي تعزز فقدان الوزن.





يعالج نزلات البرد





إذا كنت تعاني من البرد وتجد صعوبة في التنفس ، فإن النعناعهو أفضل علاج له و تحتوي معظم مواد التدليك البخارية وأجهزة الاستنشاق على النعناع. يعمل النعناع بشكل طبيعي على التخلص من احتقان الأنف والشعب الهوائية والرئة، بصرف النظر عن قنوات الجهاز التنفسي ، يخفف النعناع أيضًا من التهيج الناجم عن السعال المزمن.









يخفف من أعراض الغثيان





علاج فعال للغثيان الذي يحدث غالبًا في غثيان الصباح، يمكن أن يساعد تناول عدد قليل من أوراق النعناع أو شمها كل صباح النساء الحوامل على منع الشعور بالغثيان أو التعامل معه بشكل أفضل.



