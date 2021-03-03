ياسر العمدة: أنا كنت عبيط.. والديهي: ارجع بلدك أحن عليك.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخواني ياسر العمدة، فجر مفاجأة مدوية، وأكد أن المعارضة المتصدرة في القضية المصرية ليست مصرية، وإنما تديرها كل من قطر وبريطانيا، والمشرفون عليها عزمي بشارة وعبدالرحمن أبو دية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن ياسر العمدة، قال إنه يتم صرف مليون دولار شهريا منذ 7 سنوات وحتى الآن على اللجان الإلكترونية للهجوم على "أي حد برا الدائرة" –على حد قوله .





وحول وصف "العمدة" لنفسه بأنه كان "أحد العبط" الذين يصدقون هؤلاء، قال "الديهي"، لـ "العمدة"، "يا ياسر يا عمدة يا عبيط ارجع بلدك عارض من مصر، مترجعش غير لما تطمن على جمال الجمل"، مناشدًا كل شخص متواجد بالخارج ولم تتلوث يده بالدماء بالعودة لمصر: "بلدكم أولى بيكم وأحن عليكم من عزمي بشارة الحقير، وعبد الرحمن أبو دية، حتى لو أخطأتم في حقها، فبلدكم كبيرة، ارجعوا اغتسلوا وتوبوا، اخيرا اكتشفتوا إن مصر محترمة وواحة للخير، ارجعوا افرحوا بما تم في مصر من إنجازات".



