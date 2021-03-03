بعد إيقافه وتغريمه.. ضياء السيد: كهربا لاعب غير منضبط وأتوقع استبعاده من المنتخب

قال ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، إن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب غير منضبط، رغم امتلاكه إمكانيات فنية كبيرة.





وأضاف "السيد"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، كهربا لاعب جيد، وكان ملتزمًا خلال فترة تواجدي بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، لكنه الآن غير منضبط، وافتعل الكثير من المشكلات مع الفريق خلال الفترة الماضية.





واختتم "أتوقع استبعاد اللاعب من المعسكر القادم للمنتخب الوطني استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية".



