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رياضة

بعد إيقافه وتغريمه.. ضياء السيد: كهربا لاعب غير منضبط وأتوقع استبعاده من المنتخب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:50 م
كهربا
كهربا
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حسن العمدة
قال ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، إن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب غير منضبط، رغم امتلاكه إمكانيات فنية كبيرة.

وأضاف "السيد"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، كهربا لاعب جيد، وكان ملتزمًا خلال فترة تواجدي بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، لكنه الآن غير منضبط، وافتعل الكثير من المشكلات مع الفريق خلال الفترة الماضية. 

واختتم "أتوقع استبعاد اللاعب من المعسكر القادم للمنتخب الوطني استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية".

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، 200 ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر؛ لعدم الالتزام.

وكشفت مصادر داخل النادى الأهلى، عن أن الأسباب الرئيسية فى قرار الجهاز الفنى؛ هو دخول كهربا فى مشادة عنيفة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، بعد انفعاله عليه بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى، ومشاركته بضع دقائق فقط خلال سير اللقاء، وهو ما أغضب اللاعب بشدة.

ويقدم لكم "صدى البلد"، المباريات التي يغيب عنها كهربا بسبب الإيقاف:

1 - فيتا كلوب
2- الإسماعيلي
3- فيتا كلوب
4- المريخ

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