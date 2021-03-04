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سيارات

من أفضل موديلات أوبل .. سعر أسترا 2019 في سوق المستعمل

الخميس 04/مارس/2021 - 12:00 ص
أوبل استرا 2019
أوبل استرا 2019
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أماني نوار
تتميز سيارة أوبل استرا بانها أفضل السيارات الألمانية ومن أفضل موديلات أوبل على الإطلاق وحافظت على مكانتها في سوق السيارات الزيرو ، وسوق المستعمل ،وتعد أوبل استرا تربو 2019 من أكثر السيارات التي لاقت إقبالا كبيرا سعر السيارة 270 ألف وفقا لحالة السيارة .

مواصفات أوبل استرا 2019 تربو
السيارة تتمتع بمحرك سعة 1.4 لتر ، وموزعة على 4 إسطوانات ، ومزودة بنظام شحن توربيني للهواء ، ويولد قوة 140 حصان عند 5000-6000 دورة ، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ينقل القوة للعجلات الامامية .

تتوفر السيارة بمصابيح امامية بتقنية LED ،مع تحكم في ضبط  مستوى إضاءة المصابيح الامامية ، ومرايا جانبية كهربائية الضبط مع خاصية الضم والتدفئة ونظام تحكم في الطقس أوتوماتيكي بضبط ثنائي المناطق وزر كهربائي لمكابح الصف ومستشعرات صف خلفية ونظام
 السيارة تخضع لمعايير أوبل العالمية في كافة مراحل التصنيع، وأيضا تتم الإستعانة في مكونات السيارة بموردين أوبل ، كما تخضع السيارة أيضا لجميع معايير السلامة 

وتعتبر هذه السيارة من أكثر السيارات الجماهيرية كبيرة في السوق المصري،  كما استطاعت أن  تتنافس مع تويوتا كورولا ، وهيونداي إلنترا الفئة الثانية والثالثة، وMG 6 التي نزلت إلى سوق السيارات كمنافس قوي للغاية ،اما من الداخل تتمتع السيارة بمساحة تخزين كبيرة مع فرش مكسو بالجلد 
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